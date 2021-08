A Casalanguida inaugurato il nuovo edificio scolastico intitolato a Remo Gaspari

È stato inaugurato dopo poco più di un anno dall'inizio dei lavori il nuovo edficio scolastico a Casalanguida. Ieri taglio del nastro alla nuova struttura all'interno della villa comunale che ospiterà i bambini di scuola dell'infanzia, materna e della primaria. La scuola è stata intitolata a Remo Gaspari.

"Siamo davvero contenti di aver realizzato questa opera", commenta il sindaco Luca Conti che ieri ha scoperto la targa dedicata all'ex ministro di Gissi insieme al figlio Lucio Achille Gaspari. "I nostri bambini potranno vivere il loro percorso scolastico in un edificio nuovo, bello e sicuro. È una scuola immersa nel verde e, soprattutto alla luce di quanto vissuto nell'ultimo anno e mezzo, sappiamo quanto sia importante dare ai bambini spazi all'aperto dove vivere la loro crescita in serenità".

Il primo cittadino ha ricordato l'iter che ha portato alla realizzazione del nuovo edificio. "Avevamo chiesto un contributo per ristrutturare il vecchio edificio scolastico. Ci erano stati concessi 235mila euro e, a quel punto, abbiamo deciso di spostare quella somma per costruire un nuovo edificio. Sembrava una missione impossibile ma, con l'impegno di tutti, il nostro progetto è diventato realtà. Da oggi possiamo vantare una scuola sicura, antisismica, a misura di bambino".

Il primo cittadino spiega il perchè di intitolare la scuola a Gaspari. "Anche essendo un'amministrazione giovane, che non ha potuto collaborare con Remo Gaspari, abbiamo voluto intitolare a lui la scuola, in accordo con tutto il consiglio, in occasione del centenario della sua nascita, riconoscendo il valore della sua figura. È stata una persona che ha amato il nostro territorio, dedicandosi a questa terra e abbiamo così voluto rendere tangibile il nostro riconoscimento.