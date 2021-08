Venerdì 13 agosto a "Libri al Chiostro", reading poetico di Franco Arminio

Decimo appuntamento, venerdì 13 agosto alle 21.30 con libri al Chiostro, rassegna culturale promossa dalla Pro Loco Città dei Vasto. Ospite della Curia Vescovile, sarà il poeta e paesologo Franco Arminio, impegnato in un reading poetico nella cornice dei Chiostro.

"I paesi per prima cosa bisogna guardarli, andare a trovarli con un moto di passione. Attraversarli e guardarli". Salvarli con gli occhi, come scrive in una delle sue poesie più belle. Chissà se in Italia i paesi in via di spopolamento si salvano in questo modo, chissà se davvero vanno salvati o se interessa a qualcuno farlo. Sono più di vent'anni che il poeta e paesologo Franco Arminio scrive e si occupa di questi temi: il suo oggi può suonare come appello ingenuo, poco realistico, tuttavia non lo è affatto.

L'ingresso all'evento è gratuito, nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid.