La scalinata è disastrata, due persone cadono: "Il Comune cosa aspetta ad aggiustarla?"

La scalinata che scende al mare è disastrata. Stamattina, nel giro di poche ore, due persone sono cadute tra sabbia e scogli del tratto di arenile prospiciente il Monumento alla Bagnante di Vasto Marina. Una donna ha battuto la testa, un uomo ha riportato un taglio alla gamba. Il secondo è Marco Miscione, commerciante di Vasto, che ha una ferita allo stinco e già in passato aveva segnalato la pericolosità della gradinata che si trova poco a sud della statua che da 42 anni è il simbolo della riviera.

"Erano le 12,45 - racconta - e avevo deciso di tornare a casa. Ho iniziato a salire le scale per andare sul lungomare, ma sono caduto e mi sono ritrovato in mezzo all'acqua con un taglio alla gamba, che adesso è ancora indolenzita. Una donna era caduta in mattinata e aveva un bernoccolo in testa. Lei era scivolata scendendo. Lo avevo già detto tempo fa: quei gradini sono pericolosi. Sono stretti e quasi tutti sgretolati, tant'è che bisogna scendere mettendo il piede di traverso. La ringhiera è troppo corta, non arriva neanche a metà scalinata e i pali di rinforzo ce la sorreggono lateralmente sono talmente arrugginiti da essersi staccati dalla base che li manteneva. Mettere a posto questo accesso al mare costerebbe poco, cosa aspetta il Comune a farlo?".