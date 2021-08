In Mare: nella quinta puntata alla scoperta del mercato ittico di Punta Penna

Quinta puntata di In Mare, il format di Zonalocale, dedicato al mondo del mare e alle sue tante attività che, in particolare nella stagione estiva, vi si svolgono. Anche ad agosto trasmetteremo dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto per conoscere da vicino enti, associazioni e istituzioni che sono protagonisti della vita sulle spiagge e in mare.

In questa puntata siamo andati alla scoperta del mercato ittico di Punta Penna. Abbiamo visto come si svolge un'asta e abbiamo intervistato il responsabile del mercato, Walter Natarelli, e il dottor Roberto Valente del servizio veterinario della Asl 2. Il sergente Michele Cardinale ci ha poi dato indicazioni utili ai consumatori per l'acquisto del pescato. Dopo il bollettino meteo del weekend con il 2° capo scelto Alessio Lucci, il tenente di vascello Francesca Perfido, comandante del Circomare, ci ha dato le informazioni utili per vivere in sicurezza il weekend di ferragosto.

La puntata del 13 agosto

