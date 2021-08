Celenza sul Trigno omaggia Franco Battiato

È stato realizzato nei giorni scorsi a Celenza sul Trigno un murale per rendere omaggio a Franco Battiato. Sulla parete dell'edificio polifunzionale di via San Rocco, dipinta d'arancione, hanno trovato posto il volto del maestro scomparso lo scorso 18 maggio e uno dei versi de La Cura.

"L’idea, nata dal giovane assessore Yvan Valentini, anche al fine di valorizzare un luogo di ritrovo di molti giovani e troppo spesso deturpato da atti vandalici ed illeciti graffiti di cattivo gusto, ha trovato terreno fertile nel nuovo direttivo Pro Loco capitanato dal dinamico e frizzante neo presidente Simone Serafini che con il suo staff ha immediatamente organizzato quanto necessario per la realizzazione", si legge in una nota stampa.

La giunta comunale ha accolto la proposta formulata dalla Pro Loco e dato il via libera. Dalla comunità celenzana c'è il grazie ai promotori "e alla gentilissima Enrica Lemme che ha redatto il progetto per la realizzazione così come ai collaboratori, armati di bombolette spray e pennelli, Francesco Vespasiano e Giorgio Ottaviano".