Urban art, il volto di una Madonna dipinto da Keno su una palazzina comunale

Da qualche giorno, passando in corso Mazzini non si può non notare l'opera d'arte realizzata sulla facciata di una palazzina comunale. Il volto di una Madonna impreziosisce l'edificio lungo la centrale via cittadina. A realizzare il murale è stato l'artista vastese Marco Del Negro, in arte Keno, grazie all'iniziativa dell'amministrazione comunale che vuole "avviare un percorso di riqualificazione degli edifici popolari e che si aggiunge all’ampio progetto di rigenerazione che ha coinvolto in questi anni il popoloso quartiere San Paolo", spiegano il sindaco Francesco Menna e l'assessore Paola Cianci.

Sulla parete dell'edificio Keno ha dipinto il volto di una Madonna che vuole essere un omaggio alla figura materna e a tutte le donne.

"L'idea è stata precedentemente condivisa con i condomini i quali hanno molto apprezzato il lavoro svolto. Questo entusiasmo - aggiungono Menna e Cianci -, manifestato anche da molti artisti locali, ci stimola ancora di più ad andare avanti in questa direzione e creare bellezza per la collettività".

Nella fotogallery le fasi di realizzazione dell'opera nelle foto di Piergiulio Fiore.