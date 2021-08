Trattore trancia condotta dell’acqua: fabbriche e lidi balneari rischiano di restare a secco

Un getto d'acqua fortissimo si innalzava nel primo pomeriggio di oggi da un terreno di contrada Bufalara, nelle campagne di Cupello. Si è aperta una falla nella condotta del Consorzio di Bonifica Sud che, dalla traversa di San Giovanni Lipioni, convoglia l'acqua verso le utenze potabili, industriali e di irrigazione.

La tubatura, del diametro di un metro, è stata tranciata dal passaggio di un trattore che stava dissodando un terreno agricolo.

La perdita era talmente copiosa, con una colonna d'acqua visibile anche a grande distanza, che i tecnici del Consorzio di Bonifica Sud, sono stati costretti a chiudere il flusso per evitare un'ulteriore dispersione. Sul posto, oltre agli addetti del Consorzio, anche i vigili del fuoco e, per sincerarsi della situazione, la sindaca di Cupello, Graziana Di Florio. L'acqua ha intriso il terreno circostante provocando una colata di fango che ha invaso la strada e i campi vicini.

La tubatura rifornisce la zona industriale e la marina di San Salvo, ma anche il litorale di Vasto. Le fabbriche di Piane Sant'Angelo e i lidi balneari rischiano di restare a secco.

"I tecnici del Consorzio stanno studiando un intervento provvisorio si sono immediatamente adoperati per limitare i danni causati dalla rottura e si sta studiando un intervento provvisorio per il ripristino del servizio in tempi brevi", si legge nella comunicazione fatta dal Consorzio ai sindaci e agli enti interessati. Al momento, però, non è stimabile il tempo in cui potrà essere completato l'intervento.

In aggiornamento