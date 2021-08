Nuova illuminazione e lavori di messa in sicurezza per la ciclabile di San Salvo Marina

Ammonta a 260mila euro l'importo complessivo per gli interventi sulla pista ciclabile di San Salvo Marina e per i lavori di efficientamento energetico del centro culturale cittadino.

Il secondo lotto dei lavori della ciclabile, al via subito dopo l'estate, interesserà la sistemazione della nuova illuminazione con un sostanzioso lavoro di efficientamento energetico e di messa in sicurezza. "Abbiamo il dovere di mantenere in ordine e funzionale la pista ciclabile – afferma la sindaca, Tiziana Magnacca - pertanto si procederà alla sistemazione della pavimentazione nonché all'installazione dei corpi luminosi a led, con il relativo risparmio energetico".

Nello stesso piano operativo, si procederà anche "alla messa in sicurezza della scala di accesso esterna del centro culturale nonché all'efficientamento energetico con la sostituzione degli infissi".