Notte di stelle a Celenza sul Trigno con la rassegna di poesia dialettale della Pro Loco

Venerdì 13 agosto, la poesia è "pronta a risplendere" su Celenza Sul Trigno. In piazza del Popolo alle 21, appuntamento con il cinquantesimo di Poesia Dialettale, rassegna a cura della Pro loco Coelentia con il patrocinio del Comune di Celenza Sul Trigno.

"La festa della poesia in dialetto abruzzese – spiega in un comunicato il direttivo dell'associazione celenzana - assume la forma di una rassegna e non di concorso con l'intento di celebrare, a mo’ di cenacolo, la declamazione di versi suscitevoli di immagini, sentimenti, emozioni e riflessioni che nel dialetto trovano l'espressione più immediata ed autentica.

Autorevole il contributo del professor Massimo Pasqualone, promotore di innumerevoli iniziative culturali e artistiche in Italia e all'estero nonché, da molti anni, onorevole presidente del concorso di poesia intitolato a Elio De Aloysio che lo istituì".

In occasione dell'evento, il professor Pasqualone presenterà il suo ultimo libro "Nei vicoli del verso", una ricca raccolta di geostorie dell'Abruzzo letterario. Ad allietare la serata, musiche e canti del coro folkloristico di Vasto "Alamirè".