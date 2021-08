Concorso, corretto l’errore: 3 ammessi in più. Il Comune: "Faranno l’orale il 25 agosto"

L'amministrazione comunale di Vasto ammette l'errore. Nel test del concorso per assumere agenti di polizia locale una risposta sbagliata è stata scambiata per esatta. Una svista che ha condizionato la valutazione della commissione esaminatrice. Di conseguenza, all'orale devono essere ammessi altri tre candidati, che sosterranno la prova il 25 agosto.

"A seguito di istanze, registrate nei giorni scorsi, avanzate da due candidati non ammessi alla prova orale per la selezione pubblica di 15 agenti di Polizia locale, la commissione ha provveduto alla verifica degli elaborati della prima prova scritta", si legge in una nota del municipio.

"È stato, riscontrato che nella fase di elaborazione della stringa delle risposte corrette, utilizzata per le operazioni di correzione della prima prova, alla domanda n.16, è stata erroneamente attribuita come esatta la risposta indicata dalla lettera “a)” anziché quella indicata dalla lettera “b)” ed è stata necessaria una completa rivisitazione del primo scritto, ovvero di 50 prove.

Dalla correzione delle 50 prove a risposta multipla, l’ammissione alla prova orale, differentemente da quanto approvato in commissione l’8 luglio 2021, risulta con 29 ammessi di cui 26 già esaminati e 3 da esaminare.

È quindi necessario provvedere alla chiusura dell’ultima fase prevista dal bando con l’espletamento della prova orale aggiuntiva del 25/08/2021 al fine di determinare poi la graduatoria di merito finale conseguente. Dopo la prova del 25 agosto la commissione provvederà a stilare e pubblicare la graduatoria finale di merito definitiva".