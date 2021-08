Acqua razionata: due terzi in meno nella zona industriale di San Salvo e a Marina di Montenero

Acqua razionata nella zona industriale di San Salvo e a Marina di Montenero. La causa è la rottura della condotta principale proveniente dalla diga di Chiauci. Per questo Arap servizi ha disposto una riduzione di due terzi del flusso idrico fino a quando non sarà riparata la falla che si è aperta nel primo pomeriggio di oggi in contrada Bufalara a Cupello [LEGGI].

Il provvedimento serve "al fine ri garantire una gestione emergenziale delle riserve di accumulo", spiega in una nota Giuseppe Cellucci, attuale amministratore unico di Arap servizi srl, la società che gestisce depuratori e potabilizzatori dell'Arap (Azienda regionale per le attività produttive). Per fronteggiare l'emergenza in un periodo caldissimo e affollato come questa settimana che precede il Ferragosto, la società annuncia "interventi straordinari emungimento dell’acqua del Fiume Trigno presso lo sbarramento sito in località Pietrafracida di Lentella ed utilizzo laddove fosse necessario e previo accordo con Asl e Sasi dell’acqua dei pozzi del Consorzio di Bonifica".

Cellucci invita le aziende di San Salvo e i residenti di Marina di Montenero "ad una razionalizzazione e risparmio dell'utilizzo della risorsa idrica".