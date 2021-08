Violento litigio nella notte tra 6 giovani a San Salvo Marina, uno finisce in pronto soccorso

Nuovo episodio di violenza sul lungomare Cristoforo Colombo di San Salvo. È accaduto durante la notte, intorno alle 3, nelle vicinanze dell'area riservata alle attività di street food. Coinvolti nell'episodio sei giovani, alcuni di San Salvo, altri di località limitrofe. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118 per prestare le prime cure a uno dei ragazzi che poi è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Vasto.

I carabinieri, come spiega il maggiore Amedeo Consales, sono in attesa di conoscere la prognosi del ferito e acquisire altri elementi utili per procedere per rissa o aggressione. La dinamica non è infatti ancora del tutto chiara e potrebbe essersi trattato di un'aggressione ai danni di alcuni dei giovani che si sono solo difesi.

Un episodio analogo, nella stessa zona, si è verificato nella notte tra il 20 e 21 giugno, anche in quel caso un giovane finì in ospedale.