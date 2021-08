Una vacanza speciale per la Casa Famiglia Manuela: "Grazie Vasto per il tuo grande cuore"

Da Claudia e Gioacchino, della Casa Famiglia Manuela, che per tanti anni è stata a Vasto nella struttura a San Lorenzo, riceviamo questa lettera che raccoglie le emozioni del periodo di vacanza recentemente vissuto in città.

Carissimi amici,

siamo Claudia e Gioacchino, il papà e la mamma della Casa Famiglia Manuela dell’Associazione Papa Giovanni XXIII.

Dal 25 luglio la 5 agosto siamo stati in vacanza a Vasto con tutta la nostra grande e varia famiglia. Con i nostri ragazzi di sempre e con i nuovi. Ci siamo appoggiati in campeggio alla Grotta del Saraceno e vogliamo scrivere queste due righe per ringraziare gli amici del villaggio per la gentilezza e l’ospitalità che ci hanno dimostrato. In questo periodo di vacanza abbiamo rivisto tanti amici di Vasto che ci sono venuti a trovare e alcuni hanno addirittura organizzato cene o merende per noi per stare un po' insieme.

Abbiamo pensato di scrivere questo articolo per ringraziarvi tutti. Il vostro affetto ci ha commosso.

Il nostro cuore è rimasto li con voi. A dire la verità è da quando siamo andati via nel 2016 che vi pensiamo sempre. Negli anni in cui abbiamo vissuto a Vasto abbiamo passato momenti brutti; ma anche tanti momenti di gioia, di festa e delle Adorazioni notturne indimenticabili.

Abbiamo fatto due campi con i ragazzi delle associazioni esistenti nella diocesi e i ragazzi disabili che conoscevamo, di cui uno residenziale nella struttura a Vasto Marina. Esperienze che hanno riempito i nostri cuori e abbiamo avuto modo di verificare, con questa vacanza che ci vogliamo ancora bene.

Allora, per ora, ci salutiamo con un bacio e con tanti grazie di vero cuore.

Ringraziamo il gruppo di Cupello che ha portato i nostri ragazzi in pizzeria, permettendo a me e Gioacchino una serata di riposo.

Ringraziamo l ’Associazione "Il Buco nel tetto" che ci ha seguito da sempre ed ha organizzato una pizza per tutti noi insieme a loro.

Ringraziamo tutti gli amici che ci sono venuti a trovare o che hanno organizzato momenti per noi.

Ringraziamo la Fattoria “Vita felice” di Casalbordino che abbiamo salutato con gioia e gratitudine.

Ringraziamo l’Aqualand che ci ha ospitato gratuitamente per una giornata.

Ringraziamo i nostri vicini di piazzola al campeggio per la pazienza che hanno avuto con noi.

Ringraziamo Mr. Ketra che ci è venuto a trovare nonostante tutti i suoi impegni.

Infine ringraziamo per ultimi, ma non per importanza, semplicemente perché gli vogliamo dare uno spazio speciale, il signor Maicol, il dottor Giuseppe e soprattutto i proprietari del villaggio “La Grotta del Saraceno” che ci hanno ospitato con tutti i confort possibili, per tutto il periodo, gratuitamente.

Grazie Vasto per il tuo grande cuore!

Gioacchino, Claudia e tutta la casa famiglia Manuela

p.s. Se ci aiutate a trovare una casa per noi, torneremmo volentieri a Vasto!