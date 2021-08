Rischio incendi, rinviati i fuochi d’artificio del 16 agosto

Per il secondo anno consecutivo, niente fuochi d'artificio il 16 agosto a Vasto Marina. Nel 2020 il tradizionale spettacolo pirotecnico sulla spiaggia era stato soppresso per evitare assembramenti, ora viene rinviato a data da destinarsi per scongiurare il rischio incendi nel periodo più torrido dell'anno. Lo ha deciso il sindaco, Francesco Menna, accogliendo le raccomandazioni del prefetto di Chieti, Armando Forgione, che ieri ha inviato una lettera ai primi cittadini.

"La decisione - si legge in una nota diramata dal municipio - è stata presa a seguito della nota prefettizia numero 46055 del 10 agosto 2021, con la quale il prefetto invitava i sindaci a prevedere la sospensione di qualsiasi fuoco pirotecnico fino al 22 agosto per i rischi di incendi nell’area costiera a causa delle condizioni metereologiche previste nei prossimi giorni. A seguito della riunione tecnica comunale convocata dal sindaco Francesco Menna alla presenza dei dirigenti, funzionari e tecnici comunali è stato deciso di rinviare i fuochi pirotecnici a data da destinarsi".

"Una scelta difficile - afferma Menna - ma necessaria per garantire la sicurezza della popolazione e la tutela ambientale già pesantemente colpita nell’ultimo periodo. Una decisione dettata anche dalla conformazione territoriale del nostro Comune che, a differenza di altri, non ci consente in questo determinato momento storico di far rispettare tutte le disposizioni ministeriali. Condivido pienamente la direttiva prefettizia, anche alla luce di ciò che purtroppo ha vissuto Vasto domenica 8 agosto, quando le comunità di Sant’Antonio, San Lorenzo e del Villaggio Siv sono state interessate da incendi problematici. Tutt’oggi i cittadini sono ancora sconvolti per quello che è accaduto e le temperature non ci aiutano a fare diversamente".