Regione, Del Prete nominato amministratore unico di Arap servizi

Nicola Del Prete è il nuovo amministratore unico di Arap servizi srl, la società che si occupa della manutenzione di depuratori, impianti di potabilizzazione e strade dell'Arap, azienda regionale per le attività produttive. Prende il posto di Giuseppe Cellucci, ex sindaco di Atessa.

La nomina è stata deliberata dal consiglio d'amministrazione dell'agenzia che ha assorbito le competenze dei consorzi industriali. Del Prete, che percepirà 40mila euro lordi l'anno, è stato scelto sulla base "del curriculum professionale", da cui "si evince il possesso di comprovata competenza ed esperienza professionale multidisciplinare nell'ambito della gestione di enti pubblici e privati", si legge nella delibera del cda, presieduto da Giuseppe Savini.

Consigliere comunale a Vasto per 29 anni, dal 1988 al 2017, Nicola Del Prete ha una lunga militanza politica, prima nella Democrazia cristiana, poi nel centrosinistra (con la Margherita e il Pd), in cui per tre anni è stato vicesindaco della Giunta Lapenna, incarico revocatogli nel 2009 dall'allora primo cittadino. Nel 2011 si è candidato sindaco a capo di una coalizione composta da due partiti che non esistono più: Alleanza per l'Italia (fondato da Francesco Rutelli), Futuro e libertà (di Gianfranco Fini) e dalla lista civica Alleanza per Vasto. L'avvicinamento alle posizioni del centrodestra lo ha portato prima a comporre, cinque anni fa, la lista Vasto 2016 a sostegno del candidato sindaco Massimo Desiati, e poi a entrare nella Lega. Attualmente è membro dello staff dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e, dal 6 agosto, anche amministratore unico di Arap servizi.