Omaggio a Mina, Peppe Barra e Tango: tris di serate per Musiche in Cortile

Dopo il primo appuntamento con il concerto di Vinicio Capossela l'edizione 2021 di Musiche in Cortileentra nel vivo con tre appuntamenti consecutivi nel cortile di palazzo d'Avalos. La rassegna musicale organizzata da Muzak Eventi, con il patrocinio del Comune di Vasto, giunta alla 16ª edizione, ha ospitato nel corso degli anni tanti nomi di primo piano come Stefano Bollani, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Fabio Concato, Sergio Cammariere, Nina Zilli, Antonella Ruggiero, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Rocco Papaleo, Toquinho, Goran Bregovic e tanti altri. In questa edizione, dopo l'ottimo esordio, si prosegue con concerti che spazieranno tra vari generi nel segno della musica di qualità.

Giovedì 12 agosto, con inizio alle 21.30, ci sarà l'omaggio a Mina con la voce di Fernanda D'Ercole e la band formata da Donato Santoianni (tastiere), Marco Salvatore (sax), Michele Campopiano (basso), Marco Molino (batteria), Giuseppe D'Angelo (chitarra) e Antonio Salvador Conte (percussioni). In oltre due ore di concerto sarà ripercorso tutto lo straordinario repertorio di Mina.

Venerdì 13 agosto alle 21.30 sarà a Vasto il maestro Peppe Barra. Accompagnato da Paolo Del Vecchio (chitarre), Luca Urciuolo (pianoforte, fisarmonica), Ivan Lacagnina (percussioni) e Sasà Pelosi (basso), l'eclettico artista partenopeo porterà in scena un repertorio che parte dalla contaminazione di brani della tradizione per arrivare ai contemporanei.

Sabato 14 agosto alle 21.30 tornerà, dopo cinque anni, l'appuntamento con il tango. Le Grand Tango è il titolo dello spettacolo che porterà in scena i ballerini Margarita Klurfan e Walter Cardozo accompagnati da Marco Colacioppo (pianoforte), Cesare Chiacchiaretta (bandoneon), Claudio Marzolo (contrabbasso), Salvatore Russo (chitarra) e Matteo Pippa (violino).

A chiudere la rassegna sarà, il 18 agosto, il concerto di Frida Bollani Magoni, giovane e talentuosa artista che sta conquistando consensi crescenti nel suo primo tour in Italia.

Le prevendite sono disponibili sul circuito CiaoTickets o contattando i numeri 346.7513610 o 0873.365378