Il Movimento Vasto farà una lista per Giangiacomo. Santulli: "Vicini al mondo ecologico"

Stavolta la nave con la bandiera crociata biancorossa sarà un simbolo presente sulla scheda elettorale. Nel 2016 il Movimento Vasto diede un appoggio esterno al centrodestra, quest'anno sarà una lista civica a sostegno di Guido Giangiacomo.

Il portavoce è Maurizio Santulli, che presenta il simbolo insieme a Guido Giangiacomo, candidato sindaco della coalizione di cui fanno parte Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Cambiamo, movimento Autonomi e Partite Iva, Rinascimento con Sgarbi e mvimento Iustitia nova. L'avvocato forzista, però, non annuncia quante liste lo sosterranno alle elezioni del 3 e del 4 ottobre: "Non voglio dare un vantaggio agli avversari".

"Siamo 25-26 persone", dice Santulli. In una riunione "qualcuno ha detto: 'Perché non ci presentiamo? Potremmo essere decisivi'. Ho sondato gli umori del gruppo per capire chi ci potesse rappresentare. La preferenza è stata chiaramente per Guido, che rappresenta un approdo, perché tutti sanno che è un buon amministratore. Di quali temi ci occuperemo? Saremo molto vicini al mondo dell'ecologia, ad esempio si parla tanto di gattile. Più in generale, vogliamo essere vicini ai bisogni concreti dei cittadini".

"A Maurizio non ho promesso niente, ma ho dato una prospettiva di far ripartire la città", precisa Giangiacomo, che attacca Francesco Menna: "Tutti hanno il suo numero di cellulare, dice di essere il sindaco di tutti, ma non risponde a nessuno. E, se risponde, dice che non è compito suo tappare le buche. E allora che lo dai a fare il numero di cellulare?".

Le priorità: "Il Comando vigili è il primo settore che dobbiamo riformare, insieme all'Urbanistica. Non ce l'ho col personale. Il problema è rappresentato da sindaco, dirigente e assessori".

Risponde ai dissidenti di Forza Italia, che si sono schierati con Alessandra Notaro: il segretario, Massimiliano Zocaro, la coordinatrice giovanile, Veronica Ventrella, e il coordinatore seniores, Giovanni Uselli. Giangiacomo risponde a ognuno con toni diversi: "Noi saremmo i dinosauri? Ho 54 anni, non ho mai fatto il consigliere regionale, né mi sono candidato al Parlamento. Altri sono al quarto mandato in otto partiti diversi. Da consigliere comunale, in questi cinque anni non ho mai visto Veronica Ventrella, che è uscita da Forza Italia e ha anche valutato di andare a sinistra, e non so chi siano i giovani di Forza Italia. Con Zocaro ho condiviso un percorso politico da amico. Ci siamo visti tutti i giorni. Non capisco perché se ne vada dicendo che la mia è una candidatura calata dall'alto, pur sapendo che non è vero. Uselli ha fondato il partito insieme a me e ora ha fatto una scelta diversa. Ma deve essere chiaro che una cosa sono i partiti, altra cosa le persone. I partiti vivono al di là delle singole persone. E voglio ricordare che la sinistra è più divisa del centrodestra, se pensiamo che un fondatore del Pd e partecipante alle primarie non fa parte più di quel partito".

