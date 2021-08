Forza Italia Giovani, è Pietro Celano il nuovo coordinatore di Vasto

Compirà 18 anni il prossimo 1 novembre il nuovo coordinatore di Forza Italia Giovani Vasto. Pietro Celano, studente del Polo Liceale Mattioli di Vasto, è stato scelto dal coordinatore regionale Alessandro D'Alonzo e da quello provinciale Luca Conti per guidare il movimento giovanile di Forza Italia dopo le dimissioni di Veronica Ventrella, migrata nella lista che sosterrà Alessandra Notaro alle amministrative. I coordinatori D’Alonzo e Conti, "dopo essersi confrontati, sono giunti a questa scelta perché credono in Pietro Celano, nella sua grinta, nel suo coraggio e nella sua voglia di mettersi in gioco".

Il 17enne studente vastese "si è appassionato, nel corso della sua formazione, alla politica e ha scelto di entrare nella famiglia di Forza Italia qualche mese fa", spiega una nota del partito.

"Sono molto felice di essere stato scelto, ringrazio il coordinatore regionale Alessandro D’Alonzo e il coordinatore provinciale Luca Conti per aver creduto in me - ha detto Celano dopo la sua nomina -. Spero, da questo momento, di poter dare il mio contributo per la crescita di Forza Italia Giovani e per il bene di Vasto".