Contributi a fondo perduto per le società sportive, dalla Regione 68mila euro alla Vastese

C'è anche la Vastese calcio tra le società sportive finanziate a fondo perduto dalla Regione Abruzzo. Il sodalizio biancorosso riceverà 68mila 528 euro e 36 centesimi.

Il contributo "ha come scopo quello di alleviare, almeno in parte, le difficoltà affrontate dagli operatori sportivi durante il periodo emergenziale", spiega la consigliera regionale Sabrina Bocchino. "E' nell'interesse della comunità mantenere attive le nostre società sportive, indispensabili da un punto di vista educativo e sociale, ma anche come volano per la ripartenza post pandemia".