Lino Checchia rincorre di nuovo i ladri e li fa denunciare dai carabinieri

Un ottico di Vasto riconosce le persone che hanno rubato nel suo negozio e, con l'ausilio delle immagini della videosorveglianza, consente ai carabinieri di denunciarle. Anche stavolta è Lino Checchia, noto commerciante del centro storico, ad aiutare le forze dell'ordine a indagare. Era successo già nel 2017 per una rapina in una gioielleria.

La testimonianza - Sabato gli atteggiamenti di una coppia lo avevano insospettito. Tant'è che in quella circostanza sono spariti "un paio di occhiali importanti, dal prezzo elevato. Ho provato subito a rintracciare quelle due persone: sono uscito dal negozio, ma erano sparite. Mi sono messo in sella alla mia Vespa e ho cercato di ritrovarli, in zona, ma niente da fare. Però avevo memorizzato i loro volti, anche perché le telecamere del negozio avevano registrano tutto. Stamattina, mentre prendevo il caffè al bar con un amico, li ho riconosciuti mentre passavano in macchina. Subito mi sono rimesso in sella alla moto e li ho raggiunti fotografando l'automobile. A quel punto, l'uomo alla guida si è fermato", ne è nata una breve discussione con Checchia: "Gli ho detto che avrebbe dovuto restituirmi gli occhiali. Se n'è andato. Allora ho chiamato i carabinieri, cui avevo già segnalato l'accaduto, anche se non avevo ancora avuto tempo di sporgere denuncia, cosa che ho fatto oggi. Ai militari ho fornito le immagini della videosorveglianza e la foto dell'auto. Li ringrazio per la loro professionalità".

Gli investigatori sono riusciti in giornata a rintracciare i presunti responsabili. "Li abbiamo identificati e denunciati a piede libero per furto", spiega il maggiore Amedeo Consales, comandante della Compagnia di Vasto.

Era l'8 novembre del 2017, quando Lino Checchia aveva rincorso i rapinatori che avevano svaligiato una gioielleria di corso De Parma spaventandone uno e inducendolo a gettare a terra una parte consistente del bottino.