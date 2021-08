Cinzia Corti premiata al Trofeo Leone d’oro di Venezia

Nuovo, importante riconoscimento per Cinzia Corti, l'artista che trasforma i sassi in opere d'arte.

La pittrice, milanese di origine e vastese per scelta, è stata premiata il 7 agosto a Venezia nell'ambito del Trofeo Leone d'oro per le arti visive, organizzato dall'ArtExpò Gallery di Venezia con l'obiettivo di promuovere artisti meritevoli a livello nazionale. La giuria le ha conferito la statuetta, che rappresenta il simbolo della città lagunare, per l'opera intitolata Caffè con amici in pandemia. "L'artista - si legge nella motivazione - ha saputo creare, con estrema profondità spirituale, uno spazio pittorico che scandisce il prima e il dopo e mette in risato l'importanza del qui ed ora".

Cinzia Corti è stata ricevuta anche a Ca' Collalto, la sede di Mestre del Comune, dove ha consegnato alla presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, un dipinto che rappresenta una veduta del ponte di Rialto, realizzato con colori acrilici, usando come supporto un sasso da circa dieci chili. La presidente dell'assemblea civica ha donato alla pittrice un gagliardetto della città.