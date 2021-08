World Tour 1 star, a Sofia bronzo per Claudia Scampoli e Sara Breidenbach

Continua a viaggiare al ritmo di un podio a weekend Claudia Scampoli. La vastese del beach volley ieri a Sofia ha conquistato il bronzo, in coppia con Sara Breidenbach, nel torneo 1 stella del World Tour che si è disputato a Sofia dove, due settimane fa, aveva vinto insieme a Margherita Bianchin.

In questo secondo appuntamento ravvicinato sulla sabbia bulgara, lo staff tecnico azzurro ha mischiato le coppie, con Scampoli e Bianchini, che ormai da oltre un anno giocano insieme, scese in campo rispettivamente con Sara Breidenbach e Chiara They. Per le coppie azzurre è stato un torneo andato avanti a suon di vittorie e il tabellone che le ha portate ad incontrarsi in semifinale.

Ad avere la meglio sono state Bianchin e They, vittoriose in rimonta per 2-1 (8-21/21-14/15-12). Nella sfida per il bronzo Scampoli e Breidenbach si sono imposte nettamente (21-16/21-14) sulla coppia polacca Gruszczynska/Legieta. Per la vastese è il terzo podio stagionale nei tornei 1star del World Tour (1 oro e due bronzi) che si aggiunge alla vittoria nella tappa di Montesilvano del Campionato Italiano e al successo in Coppa Italia.

A Sofia Bianchin e They hanno poi perso in finale con le estoni Hollas-Soomets, conquistando così l'argento. La spedizione azzurra ha raccolto medaglie anche in campo maschile, con il bronzo di Andrea Abbiati e Tiziana Andreatta e l'argento di Tobia Marchetto e Gianluca Dal Corso.