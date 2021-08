La Buona Stagione "pesca" ancora in Forza Italia: Veronica Ventrella si candida con Notaro

La coalizione di Alessandra Notaro continua a pescare dentro Forza Italia. Dopo essersi autosospesa, la coordinatrice del circolo giovanile di Vasto sostiene la candidata sindaca di Vasto per le liste civiche La Buona Stagione e Pro Vasto e per Vasto in Azione, il circolo locale del partito di Carlo Calenda. Ma anche per Vasto 5.0, il movimento fondato dall'ex coordinatore cittadino dei forzisti, Massimiliano Zocaro. Ventrella aderisce proprio a questa formazione politica dopo essersi autosospesa da coordinatrice del circolo giovanile di Fi "perché non in linea con le scelte del centrodestra", i cui dirigenti sono "dinosauri". Per ufficializzare la sua scelta, una conferenza stampa in cui sediti al tavolo ci sono Alessandra Notaro, Alessandra Cappa, che nel ticket denominato Alessandra al quadrato sarà la vicesindaca in caso di vittoria, il consigliere comunale Davide D'Alessandro e, appunto, i due dissidenti di Forza Italia. Tutti sottolineano che Veronica Ventrella "è stata corteggiata da tutti gli schieramenti, anche dal centrosinistra". L'alleanza sarà composta da tre o quattro liste: "Stiamo lavorando alla quarta, ma andrebbero bene anche tre", dice la candidata allo scranno più alto del municipio.

"Questa - sottolinea D'Alessandro - è la prima conferenza stampa della coalizione guidata da Alessandra Notaro, al fianco della quale ci sono Massimiliano Zocaro e Veronica Ventrella. Com'è possibile che queste personalità, che hanno accompagnato il cammino di Forza Italia per anni, abbiano deciso di fare un passo di lato per essere costitutivi di un'altra storia? Si tratta di un nuovo progetto, con una candidata a sindaco che non si è mai candidata. Con Alessandra Cappa e Ventrella, abbiamo finalmente una lista al femminile. Laddove ci si preoccupa per le quote rosa, qui ci preoccupano le quote azzurre".

Ventrella spiega la sua decisione: "Avevo voglia di capire e studiare i programmi che avevano in mente per Vasto. Ho incontrato tutti e infine, dopo una riflessione accurata, ho deciso di sposare questo progetto. L'unico serio, competente e trasparente. Con Zocaro avevo già fatto esperienza in campagna elettorale e ci siamo detti: perché non unire le forze? Abbiamo un unico obiettivo: quello di restituire a Vasto la dignità. La cosa che ho apprezzato di Alessandra Notaro è il senso di giustizia, di Alessandra Cappa la competenza".

Le due Alessandra la accolgono con parole di miele: "C'è stata un'intesa con Veronica, che si è dimostrata molto seria, è una donna forte che sta in mezzo alla gente", dice Cappa. "A me piace moltissimo questa sua qualità umana, quindi le do il benvenuto e mi fa piacere che insieme a Massimiliano e agli altri costituirà questa coalizione".

"Ho iniziato questo viaggio - spiega Notaro - avendo ben presenti le difficoltà, ma facendo un appello alle donne e agli uomini di buona volontà, perché abbiamo visto le condizioni che questa città vive e a cui è stata portata. Veronica è una persona che vive il territorio ed è ben consapevole delle sue esigenze, consapevole anche di quelli che sono i mali dei partiti, che non guardano a quelli che sono i bisogni dei cittadini. Mi sento profondamente in debito con questa squadra, perché sono consapevole del fatto che potrebbe essere un salto nel vuoto".

"Veronica mi aveva convinto a tornare in Forza Italia", racconta Zocaro. "Si è formata in questi anni partecipando a stage comunitari a Bruxelles, è una donna che vive la politica tutti i giorni, che sta vicino alla gente e che vuole bene a questa città".