Incendi, Menna: "Ora la magistratura faccia piena luce"

"Confido ora nella magistratura affinché sia fatta piena luce su questi terribili accadimenti", dice Francersco Menna. Il sindaco di Vasto chiede agli inquirenti di assicurare alla giustizia i responsabili dei roghi che, nelle scorse ore, hanno devastato la zona al confine tra Vasto, San Salvo e Cupello. Famiglie evacuate ieri sera in alcune contrade e una casa avvolta dalle fiamme, spente dai vigili del fuoco con i lanci d'acqua di un elicottero. Il bilancio è pesante.

Il primo cittadino ringrazia vigili del fuoco, Protezione civile, "sempre in prima linea, ogni giorno", e "anche tutti i cittadini che ieri hanno collaborato per arginare e spegnere le fiamme. La settimana appena iniziata sarà calda e rovente. Dunque invito tutti alla massima attenzione a cautela e a segnalare qualsiasi situazione anomala. Quanto vissuto in queste ultime due domeniche è stato terribile e drammatico". Ieri "incendi in tre punti della città che hanno distrutto ancora una volta ettari ed ettari dei nostri terreni e con le fiamme che sono arrivate a lambire anche le abitazioni fino, in alcuni casi, a incenerire giardini e abitazioni. L'intervento delle squadre di soccorso ha, però, permesso che accadesse l'irreparabile. Mi stringo - è il messaggio di Menna - attorno alla famiglia la cui casa è stata colpita dai lapilli fino a creare danni ingenti e a quanti hanno ricevuto ulteriori danni, anch'essi seri. Esprimo vicinanza anche a coloro che si sono visti costretti ad evacuare le loro case con la paura di veder distrutti anni di lavoro e sacrifici".