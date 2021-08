Incendi devastanti anche nella notte, l’allerta resta massima

Non è fermata neanche durante la notte la furia degli incendi che da ieri pomeriggio hanno assediato un'ampia area al confine tra Vasto e San Salvo e una serie di contrade.

Nella tarda serata i vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto sono intervenuti a spegnere un altro rogo tra Vasto e Cupello, mentre due squadre del gruppo comunale di Protezione civile hanno fronteggiato le fiamme in via Lota, in contrada Sant'Antonio Abate, già colpita dagli incendi delle ore pomeridiane.

Fin dal primo allarme, ieri si sono messi in azione subito i pompieri, che poi hanno ottenuto l'ausilio dei mezzi aerei, e il coordinamento di Protezione civile del Vastese, con quattro squadre di Vasto e i gruppi di Casalbordino, Scerni e Torino di Sangro.

I danni peggiori al Villaggio Siv, dove i lapilli hanno raggiunto un'abitazione e una rimessa, avvolte dalle fiamme. I lanci d'acqua di un elicottero dei pompieri hanno evitato ulteriori danni. Diverse famiglie evacuate nelle zone colpite. Previste temperature alte fino a ferragosto. L'allerta è massima. Così com'è forte il sospetto della presenza di piromani che si divertono a devastare vegetazione, campagne e a creare pericoli ai nuclei abitati. Le indagini sono in corso.