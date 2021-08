Cultura, arte e intrattenimento per "Insieme, sotto lo stesso cielo" rassegna della Pro Loco Fraine

Dal 9 al 21 agosto la Pro Loco Fraine tornerà ad animare il borgo dell'Alto Vastese con un ricco programma di eventi di arte, cultura e momenti di svago. "Per questa estate il direttivo della Pro Loco ha organizzato tutti eventi all'aria aperta per via delle restrizioni anti-Covid – dichiara il presidente Giacomo Di Pasquale. Ma il nostro viscerale e immenso amore per il paese, che trasuda sempre in ogni nostra manifestazione, ha preso il sopravvento a non rinunciare ad una parte consistente della nostra attività di questo 2021".

Un programma così denso di eventi, con appuntamenti di svago e culturali. Si parte il 9 agosto con un appuntamento dedicato ai più piccoli con la proiezione dei film della serie dei Minions "Cattivissimo me". Dedicato ai bambini (e non solo) anche lo spettacolo di magia e comicità, in scena il 14 agosto.

Il 10 agosto sarà la volta del convegno "Un itinerario del gusto tra eccellenze, profumi e sapori dei prodotti tipici del nostro territorio" con la partecipazione della Cantina Sannita, di esperti sommelier, di produttori di zafferano e aziende casearie tipiche. Mercoledì 11, giornata dedicata all’ambiente e all’ecologia, con trekking tra sentieri, vallate e boschi del territorio. Il 12 agosto è previsto l'annuale pranzo di tutti gli associati alla Pro Loco Fraine, mentre venerdì 13 agosto, ad allietare il borgo saranno le musiche di Ennio Morricone, di Stelvio Cipriani, di Nino Rota e le colonne sonore di film celebri: a proporle il celebre complesso di musica da camera Ancestral Chambre Music. Dopo il grande successo dello scorso anno, il 17 agosto verrà riproposto il Festival della Fisarmonica e de lu Du Botte.

Il 18 agosto in tabellone un incontro letterario con lo scrittore, giornalista e autore Rai Nicola Mastronardi, con riferimenti particolari alla storia dei popoli italici e sanniti. Sempre a Mastronardi verrà consegnato il Premio arte e cultura "Ruggero da Fraine 2021". A seguire, in occasione del centenario della nascita dell’onorevole Remo Gaspari, la presentazione del libro biografico di Silvio Bellano. Il 21 agosto la serata finale della rassegna di eventi con "The Voice" con Emilio Stampone e Tony Enclan.

L'evento clou delle manifestazioni sarà rappresentato dalla mostra di pittura del grande artista internazionale e maestro Giuseppe Stampone, originario di Fraine. I suoi lavori sono presenti in prestigiose collezioni pubbliche, tra cui: Kochi Biennale Foundation; Fondazione La Quadriennale di Roma; Biennial Foundation, Sydney; Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, Havana; Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci, Prato; GAMeC, Bergamo; MUSPAC, L'Aquila. Giuseppe Stampone ha vinto anche il 3° Premio Maretti del Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci, Prato (2010), la residenza presso la American Academy, Roma (2013) e la residenza YMCA a Gwangju, Corea del Sud (2010). "Ospitare una personale di un artista internazionale dello spessore di Giuseppe Stampone è motivo di grande orgoglio per la nostra Pro Loco – dichiara il presidente Giacomo Di Pasquale -. Questo curriculum dà una sommaria descrizione del valore artistico del nostro concittadino. La mostra, per volere dell'artista, è stata intitolata a suo padre Vincenzo e si svolgerà dal 14 al 21 agosto nello splendido scenario del Santuario di Santa Maria Mater Domini, vero gioiello del borgo di Fraine. A Giuseppe Stampone consegneremo il Premio arte e cultura Ruggero da Fraine 2001".

Altro evento culturale, sempre nella cornice unica e mistica del Santuario Mater Domini, sarà una estemporanea di scultura dei maestri Gabriele Lalli e Giuseppe Colangelo, insieme ad una esposizione di loro opere. "Siamo certi che le iniziative organizzate per questa estate rappresentino un volano per la valorizzazione del nostro territorio, troppo spesso dimenticato dalla politica e dalle istituzioni – afferma il presidente - Dopo mesi di chiusure sanitarie, c’è voglia di tornare nelle piazze, in totale sicurezza, condividendo serenità e spensieratezza. Un grazie immenso va agli splendidi volontari della Pro loco Fraine che, gratuitamente, permettono la riuscita di tutte le manifestazioni, al sindaco e alla giunta comunale di Fraine, al parroco, alla polizia locale – sottolinea -. Vi aspettiamo nelle piazze di Fraine e faremo del nostro meglio come Pro Loco per allietare con cultura, musica e svago questa estate 2021".