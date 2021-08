Chiara Tufilli sbaraglia gli avversari alla Nuotata Città di Pescara

Chiara Tufilli, alla sua prima esperienza agonistica, si è aggiudicata il podio nei 1500 metri alla prima Nuotata Città di Pescara. L'atleta della Sport Village San Salvo ha sbaragliato gli avversari nella cagtegoria master. Alla gara organizzata organizzata dalla Asd Pescara open water con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l'Eps Uisp Abruzzo-Molise ed il Circuito adriatico acque libere, buoni risultati anche per Andrea Gelazzi, di 73 anni, Giampiero Murgioni, 56, ed Ettorino Torricella, 33.

"Loro sono l'esempio di come il nuoto agonistico non abbia limiti di età, l'importante è l passione unita al divertimento", commenta l'allenatore, Gianluca Cerri, in questi giorni impegnato a Roma con i giovanissimi dell'agonistica nei Campionati italiani di nuoto, dove Christian Laudato ha già pareggiato migliorando i suoi tempi nelle tre gare disputate, 200 metri dorso, 100 metri dorso e 50 metri dorso. Stamattina è stata la volta di Francesco Pennetta, Simone D'Adamo, domani di Manuel Laudato.