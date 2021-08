Nuova domenica di fuoco, al Villaggio Siv abitazione e rimessa in fiamme. Chiusa l’A14

17:15 - Evacuate abitazioni in via Lota

17:10 - Fiamme anche in via Lota. Al Villaggio Siv l'elicottero sta scaricando sopra le case per evitare che prendano fuoco.

16.45 - Incendio anche in contrada Defenza, con le fiamme che hanno raggiunto il quartiere Sant'Antonio Abate.

16.40 - Anche il sindaco, Francesco Menna, invita la cittadinanza alla massima attenzione. "Diversi incendi stanno interessando la nostra città. I Vigili del fuoco e gli uomini del gruppo comunale della Protezione civile sono al lavoro per domare le fiamme che in questa torrida domenica hanno già raggiunto un'abitazione del villaggio Siv. Molte famiglie sono state evacuate. Incendi anche nel quartiere Incoronata e San Lorenzo. Insieme alle forze dell'ordine ho raggiunto i luoghi interessati dalle fiamme. Siamo in attesa dell'arrivo dei canadair.

16.30 - Il tratto dell'autostrada A14 Vasto Sud-Vasto Nord è stato chiuso in entrambe le direzioni di marcia a causa dell'incendio che sta interessando il tratto nella zona del Villaggio Siv.

"All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si segnala 1 km di coda da entrambe le provenienze. Chi viaggia verso Bari deve uscire a Vasto nord e dopo aver percorso la viabilità può rientrare in autostrada a Vasto sud. Percorso inverso per chi viaggia verso Pescara. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso".

16.25 - Le fiamme hanno oltrepassato l'A14 e vanno verso la Statale 16

16.15 - Abitazione e rimessa in fiamme, elicottero dei Vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme e salvare le case vicine.

Situazione critica al Villaggio Siv, interessato da un incendio di vaste proporzioni. Sul posto polizia e vigili del fuoco e residenti fuori dalle case ormai raggiunte dalle fiamme. ll fronte è iniziato sulla strada provinciale che collega San Salvo a Cupello, ha scavalcato la collina ed è arrivato al villaggio Siv, dove le fiamme hanno ormai raggiunto le abitazioni. L'incendio sta raggiungendo anche la vicina Autostrada.

Un altro incendio, di dimensioni apparentemente più ridotte, sta interessando, come la settimana scorsa, la zona dell'Incoronata a Vasto.

Ancora roghi sulla Costa dei Trabocchi. Dopo gli incendi devastanti della scorsa settimana, l'Abruzzo sembra destinato a dover affrontare una nuova domenica di fuoco.

In aggiornamento