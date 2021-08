La Promo Tennis conquista la promozione in D3

Bilancio positivo quello di stamattina per il team di D4 della Promo Tennis Vasto. Negli ottavi di finale, tra le mura amiche, i vastesi si sono imposti per 3-1 contro il circolo TenniStar Chieti, qualificandosi per i quarti di finale e centrando matematicamente la promozione in D3.

I singolari sono stati vinti da Livio Vizioli e Andrea Silvestri, il doppio decisivo è stato portato a casa dalla coppia Livio Vizioli/Andrea D’Alessandro. Grande la soddisfazione per il presidente D’Alessandro, la dirigenza, i tifosi e lo staff tecnico.