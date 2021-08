Vasto, i tavolini della villa comunale decorati e colorati da associazioni, bambini e artisti

C'è la riqualificazione urbana al centro dei progetti delle attività di volontoriato vastesi, che non si fermano neanche davanti al caldo e al periodo di vacanza. Volontariato impegnato nei giorni scorsi nella decorazione dei tavoli in cemento della Villa Comunale insieme ad artisti, ma anche a tanti bambini e genitori. È merito di "Per te in Volo: PERsone, Tempo, Inclusione e VOLOntariato", progetto nazionale che vede la odv Ricoclaun capofila e che include in una relazione di partenariato: Un Buco nel Tetto, Circolo Cb San Vitale di San Salvo, Amici di Zampa e Alzh-A La Vita, ma anche la Consulta Giovanile e il gruppo Sprar di Matrix.

Progetto che va ad arricchire l'opera avviata dall'associazione Rigenera Vasto, con il contributo di tanti cittadini e volontari. Nello specifico, "Per te in Volo", punta alla "riqualificazione dell'area adiacente alla pista di pattinaggio, protagonista in questi mesi di tanti interventi di partecipazione attiva, nella pulizia e pittura". Progetto che ieri ha portato a termine la fase dedicata alla decorazione dei tavoli.

Per l'occasione, l'associazione Ricoclaun ha unito insieme un gruppo di artisti che nei giorni scorsi hanno progettato e disegnato i 12 tavoli e ieri, spiega la presidente Rosaria Spagnuolo, "hanno avuto l'importante ruolo di regia nella decorazione, con la collaborazione di tantissimi bambini e dei loro genitori, tutti all'opera con grande impegno e passione per dare risalto con tantissimi colori ad un'area per tanti anni lasciata al degrado. Cinque ore di lavoro, senza sosta, con gruppi di giovani artisti che si intercambiavano, con adulti che passeggiavano tranquilli nella zona e che sono stati coinvolti loro malgrado, in un clima di grande armonia, di collaborazione, di inclusione, di condivisione, di grande felicità. Felicità degli artisti per la prima volta coinvolti in un progetto di generazione di bellezza comunitaria, che diventa dono per la città; dei bambini che si sono divertiti ma che hanno capito di essere protagonisti di un progetto importante; dei genitori che hanno scelto di partecipare, per far vivere ai loro figli un'esperienza di grande condivisione per la creazione di bellezza, per migliorare la fruibilità di un luogo abbandonato, per il bene comune; delle associazioni che hanno avuto il piacere di condividere il loro progetto con tante persone, con la città".

Il progetto non è ancora concluso. Nei prossimi giorni il piastrellista Gigi Bellandrini avrà il compito di preparare l'installazione delle maioliche realizzate nel laboratorio Arte in Villa di sabato 31 agosto. Giuseppe Buono di Creta Rossa ha terminato la cottura delle 100 mattonelle che, con la loro espressione floreale e creativa, daranno all'area della pista di pattinaggio una nuova bellezza. Nei prossimi giorni verranno inoltre installati, dall'azienda Ludovico, attrezzi per l'attività motoria, un elemento per il bookcrossing, e pannelli ludici e sonori pensati per i bambini e gli anziani che frequentano quel luogo.

Appuntamento con l'inaugurazione dell'area, venerdì 20 agosto alle 18. Alla cerimonia parteciperanno anche i bambini che hanno in più fasi collaborato, e gli alunni della scuola dell'infanzia Il Girotondo che ha donato delle decorazioni floreali in ceramica che verranno installate nella parete esterna della pista di pattinaggio. Sabato 21 agosto dalle 16 alle 24, sempre alla Villa Comunale, si terrà la seconda edizione dei "Colori della Solidarietà" con tante associazioni di volontariato, stand, mostra fotografica, attività, laboratori, artisti, spettacoli, per vivere in un clima di festa uno dei luoghi più belli di Vasto.