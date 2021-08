Oggi e domani Vasto Marina protagonista dell’Iliad Vertical Summer Tour

Dopo Lignano Sabbiadoro, Viareggio e Cattolica, l’Iliad Vertical Summer Tour sarà per la prima volta a Vasto il 7-8 agosto. Moltissime attrazioni, talent radiofonici e divertimento tra sport, animazione e musica.

Il lungomare Duca degli Abruzzi a Vasto Marina da oggi saranno protagonisti dell’evento. Saranno allestiti i campi da gioco ed un villaggio dove praticare attività sportive per tutto il week end. Per tutti, quindi, la possibilità di fare sport, divertirsi, ascoltare musica e vivere le esperienze proposte dal Vertical Village e caratterizzate dal tipico sound estivo di Radio Deejay.

Si parte la mattina dalle 10 alle 13 con yoga, acquagym e tante altre attività. Nel pomeriggio dalle 15 alle 19 Iliad Vertical Village si trasformerà in una cittadella dello sport mantenendo comunque attività e attrazioni adatte a tutte le età.

Tantissimi gli ospiti in programma, Gianluca Gazzoli sarà il protagonista nella giornata di domenica 8 agosto, dalle 16:30, sarà sul palco del Vertical Village a intrattenere e far divertire il pubblico.

“Un grande evento di promozione turistica che per due giorni – hanno dichiarato durante la presentazione dell'evento il sindaco Francesco Menna e l’assessore con delega al Turismo e allo Sport, Carlo Della Penna – regalerà a cittadini e turisti tanto divertimento. Siamo felici di offrire una iniziativa nuova che siamo certi diventerà un appuntamento fisso del nostro calendario estivo. Ancora una volta la nostra città è protagonista di un tour itinerante che coinvolge le più belle spiagge italiane".