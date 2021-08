"Borgo sotto le stelle": musica dal vivo e prodotti tipici ai piedi del Castello di Monteodorisio

Domenica 8 agosto dalle ore 20, in piazza Umberto I a Monteodorisio va in scena "Borgo sotto le stelle": ai piedi del Castello, una serata di musica dal vivo, con stand enogastronomici e di oggettistica. Nato dalla sinergia tra l'amministrazione comunale e le associazioni locali, l'evento porterà in paese "un po' di serenità e spensieratezza".

Alle 22, spazio alla musica con l'esibizione della tribute band di Vasco Rossi "Vascoquattropuntozero". Per accedere all'area riservata allo spettacolo musicale, sarà necessario esibire il Green Pass. L'ingresso agli stand enogasgtronimici è libero, nel rispetto delle regole anticontagio.

L'evento ha il patrocinio del Comune di Monteodorisio.