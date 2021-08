Stasera a San Salvo "Ti racconto un’opera: La Traviata"

Venerdì 6 luglio (ore 21) in piazza San Vitale a San Salvo andrà in scena (con ingresso gratuito fino a esaurimento posti) la terza edizione di "Ti racconto un’opera: La Traviata di Giuseppe Verdi", la più rappresentata al mondo da 150 anni.

"Da anni – dichiara l’assessore alla Cultura Maria Travaglini – portiamo avanti il progetto di valorizzazione della musica lirica rendendola fruibile anche in contesti non convenzionali rispetto ai teatri. Lo scenario della nostra piazza sarà uno splendido palcoscenico per tenere viva l’attenzione per la grande musica che ha subito un duro colpo dovuto allo stop imposto dalla pandemia".

Accanto ad artisti di fama internazionale come il tenore Aldo Di Toro, il baritono Nicola Ziccardi, il soprano Antonella Pelilli, saranno tanti i giovani talenti lirici provenienti da tutta Italia e dall’estero "a offrire uno spettacolo di qualità per tenere acceso l’interesse su questa nobile musica che ci rende famosi in tutto il mondo".

L’iniziative del Comune di San Salvo rientra in un progetto più ampio di partenariato stabilito con l’associazione culturale Arturo Giovannitti di Oratino, l’OperaStudio Molise e l’associazione Mamusaqja.

Sponsor ufficiale dell’iniziativa al quale va un sentito ringraziamento è la protezione civile Valtrigno di San Salvo e in particolare a Saverio Di Fiore che sin dall’inizio ha mostrato grande sensibilità e supporto verso questo progetto.