Riqualificazione ex asilo "Carlo Della Penna", Notaro e Cappa: "L’assegnazione è provvisoria"

Alessandra Notaro e Alessandra Cappa, rispettivamente candidate sindaco e vicesindaco per La buona stagione, intervengono sui tre milioni dal ministero degli Interni per la riqualificazione dell'ex asilo Carlo Della Penna.

"Vogliamo sottolineare – dicono le due candidate – che, al momento, le uniche certezze sono: l'approvazione di un elenco e un'assegnazione provvisoria con necessità, ed è questo l'aspetto fondamentale, di un successivo decreto, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, con il ministero dell'Istruzione e con il dipartimento per le Politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei ministri nel quale saranno ufficializzate, in via definitiva, le opere da ammettere a finanziamento e da ricomprendere nel cosiddetto Piano nazionale per la ripresa e la resilienza".

"Ci auguriamo che queste somme, al completamento dell'iter ministeriale, arrivino davvero a Vasto per l'ex asilo, da anni in condizioni vergognose di assoluto degrado e abbandono, e osserviamo che al momento alla città non è dato sapere quale intervento è stato proposto e la destinazione finale di quell'immobile. A noi, invece, preme rilanciare il progetto di realizzazione di un campus scolastico al Carlo Della Penna e nell'area adiacente, attualmente occupata dalla scuola elementare Spataro, e così restituire ai vastesi uno dei luoghi del cuore a loro più cari".

"All'edilizia scolastica, ribadiamo, occorre dedicare molta attenzione e Vasto, in questo settore particolare, è colpevolmente rimasta indietro rispetto ad altre città anche a noi vicine. Urge trovare soluzioni innovative che realmente attuino gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza quali l'efficientamento energetico, la sostenibilità ambientale e la coesione sociale perché la scuola è un ecosistema che realizza anche spazi di relazione con la comunità. Allo stato nessuno degli interventi proposti dalla giunta Menna va in questa direzione".