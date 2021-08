Giangiacomo: "Non mi interessano liste civetta, né il numero di candidati da dieci voti"

Non faranno una propria lista, ma alcuni di loro si candideranno nel centrodestra di Vasto a sostegno del candidato sindaco, Guido Giangiacomo. "Sarà un lavoro fatto insieme, con idee comuni per il bene della città", dice Alessandro Abagnale, coordinatore di Autonomi e Partite Iva, il movimento che si pone l'obiettivo di rappresentare professionisti, commercianti, artigiani e lavoratori non subordinati.

"L'unica cosa che abbiamo chiesto - racconta il coordinatore locale, Clemente D'Annunzio - è l'istituzione di un assessorato agli Autonomi e alle Partite Iva. Abbiamo chiesto di tutelare le necessità del nostro settore, ma al Comune hanno fatto orecchie da mercante. Adesso, dopo aver visto che sosteniamo Guido Giangiacomo, ci hanno ricontattato, ma noi abbiamo una parola sola".

Il candidato sindaco del centrodestra attacca l'amministrazione Menna: "Ci sono persone che hanno amministrato per quattro mandati e vogliono farlo ancora", polemizza. "A ottobre, molto probabilmente, ci troveremo di fronte a una recrudescenza della pandemia, un'emergenza che andrà affrontata in modo strutturale dalla prossima amministrazione".

Agli inizi di settembre la presentazione delle liste. In tutti gli schieramenti è caccia al candidato. "Non mi interessa il numero delle liste", afferma Giangiacomo. "Non mi interessa quanti candidati da dieci voti abbiamo, né mi interessano quelle che in passato si chiamavano liste civetta. In Abruzzo, in questa tornata elettorale, sono l'unico candidato sindaco sostenuto da tutti i partiti e i movimenti del centrodestra".