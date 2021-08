Con il concerto tributo a Ivano Fossati, gli Eclipse a sostegno dell’AVI contro l’Alzheimer

Sarà dedicato a Ivano Fossati il concerto tributo dal titolo "Dietro una curva improvvisamente...il mare", che andrà in scena il 16 agosto ai Giardini D'Avalos alle 22.00. Titolo "preso in prestito" da una celebre canzone di Fossati, cantata insieme a Fabrizio De André e Francesco De Gregori nell'album La Pianta Del Tè, per l'evento a scopo benefico con l'incasso della serata che sarà devoluto a favore di AVI Alzheimer Vasto Italia.

È la prima volta che Vasto ospita un omaggio al noto cantautore ligure, autore di celeberrime canzoni interpretate da Oxa, Mannoia, Pravo, Morandi.

L'idea del concerto è nata da Francesco Marchesani degli Eclipse, la Pink Floyd Tribute vastese, che racconta: "Quando avevo 14 anni ho cominciato a comprare i primi dischi in vinile di Fossati. Mi colpivano i testi mai banali e le musiche apparentemente semplici ma elaborate. L'apoteosi c’è stata tra il 1988 e il 1992 quando ha infilato uno dietro l’altro gli album La pianta del tè, Discanto e Lindbergh, a tutt'oggi pietre miliari della musica italiana. Con l'associazione AVI Alzheimer Vasto Italia abbiamo deciso quest'anno di realizzare un concerto tributo e di avvalerci della collaborazione di Stefano De Libertis che col suo meraviglioso gruppo di lavoro Arditi Instabili suonerà 11 brani (Mio fratello che guardi il mondo, C’é tempo, La canzone popolare, I treni a vapore). Completano l'organico gli Eclipse, i casalesi Reservoir Dogs ed i maestri Stefano Barbati e Luigi Di Tullio. Narrazione di pensieri Fossatiani affidata a Roberto Di Virgilio e Ivana de Leonardis".

Ad inizio serata ci saranno i saluti delle dottoresse Maria Teresa Del Gesso, presidente Avi Alzheimer, e Claudia Sacchet, medico del reparto Geriatria dell'ospedale San Pio di Vasto, che operano sul territorio con i progetti Caffè Alzheimer e Corsi di Formazione per Caregiver e Assistenti.

I biglietti, venduti al costo di 13 euro, sono disponibili presso il Bar Mirò di Piazza Pudente, 23 a Vasto, di fronte ai Giardini D'Avalos. Entrata con Green Pass (molto semplice da scaricare, bastano due semplici click) o con tampone negativo entro 48 ore prima. Dagli organizzatori i ringraziamenti alla "neo presidente del Rotary Club di Vasto, la professoressa Emma Columbro per il supporto e la sponsorizzazione, e al Comune di Vasto (assessorati Cultura e Turismo) per il Patrocinio".