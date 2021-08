2 milioni e 850mila euro dal ministero dell’Interno per l’edificio di via Toti

Nella graduatoria dei fondi destinati a opere pubbliche di messa in sicurezza, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà comunale destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia o centri polifunzionali per servizi alla famiglia del ministero dell'Interno c'è anche l'edificio di via Toti. Per la struttura che ospitava la comunità per minori di San Salvo sono previsti 2 milioni e 850mila euro; a carico del Comune resterà una spesa di 150mila euro. L'edificio sarà abbattuto e ricostruito. La graduatoria è la stessa in cui sono inseriti i 3 milioni di euro per l'ex asilo "Carlo Della Penna" di Vasto.

"È un risultato che ci soddisfa e che darà la possibilità di utilizzare una nuova e accogliente struttura a servizio delle politiche sociali, nel cuore verde della nostra città – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – La graduatoria provvisoria prevista da questo decreto consente di confermare la programmazione nel campo delle opere pubbliche. Il centro polifunzionale amplierà e rafforzerà il sostegno alla salute dei cittadini, alla vita della comunità, all’integrazione multiculturale, in particolare nei confronti delle famiglie. Interpreterà e accoglierà i bisogni educativi delle famiglie sempre più complessi e differenziati e si struttura come servizio flessibile nei tempi di apertura e nell’organizzazione delle proposte consentendo ai fruitori di allargare le proprie risorse educative. L’opera si inserisce nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure amministrative inserite nel bilancio pluriennale 2020/2022".