Tre milioni per l’ex asilo: dal Viminale soldi per rimettere a nuovo il "Della Penna"

Tre milioni per rimettere a nuovo l'ex asilo Carlo Della Penna. Li ha assegnati il ministero dell'Interno al Comune di Vasto per la scuola chiusa dal 2009, abbandonata da anni e finita nel degrado.

Il decreto ministeriale è stato firmato ieri dalla ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, d'intesa con i ministeri dell'Economia e dell'Istruzione e con il dipartimento per le Politiche della famiglia della presidenza del Consiglio. Il documento contiene le disposizioni "di approvazione della graduatoria e individuazione in via provvisoria degli enti ammessi a finanziamento delle richieste di contributo per il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia", si legge nel decreto.

L'avviso era stato pubblicato il 22 marzo 2021. Il Comune di Vasto aveva risposto chiedendo fondi per rimettere a nuovo il plesso scolastico fatto costruire negli anni Cinquanta dall'imprenditore vastese emigrato in Argentina e rimasto sempre legato alla sua città d'origine.

Nei mesi scorsi Zonalocale ha pubblicato una videoinchiesta per documentare lo stato di degrado della struttura di via Madonna dell'Asilo. Aule devastate e irriconoscibili [VIDEO].

Una volta completate le procedure per l'assegnazione definitiva del finanziamento, tre milioni di euro (più centosessantamila euro di cofinanziamento comunale) serviranno a rendere giustizia all'atto di generosità di Carlo Della Penna.