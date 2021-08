Green Pass, Filippo Palizzi diventa "testimonial" del servizio di assistenza del Comune di Vasto

Scatterà da domani, venerdì 6 agosto, l'obbligo del Green Pass anti-Covid per accedere a locali al chiuso, musei, cinema e teatri. Per permettere a tutti i cittadini in possesso dei requisiti necessari (vaccinazione anti COVID-19, test molecolare o antigenico rapido negativo nelle ultime 48 ore, o guarigione dal Covid-19 negli ultimi sei mesi) di stampare la certificazione, il Comune di Vasto ha messo a disposizione un servizio gratuito di assistenza.

Testimonial della campagna, il pittore vastese del 1800, Filippo Palizzi, ritratto in possesso di smartphone e QR code necessari per continuare a "godere" delle gallerie d'arte, riferimento ai Musei Civici di Palazzo D'Avalos, la cui pinacoteca è dedicata all'artista, e alla necessità di disporre del Pass per poter continuare ad apprezzare le sue opere.

Il servizio comunale per la richiesta e la stampa del Green Pass, è attivo due giorni a settimana, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Gli interessati dovranno munirsi della tessera sanitaria in corso di validità e del messaggio che hanno ricevuto sul telefonino dopo la seconda vaccinazione.

Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare, i numeri 333 6443410 e 334 6843933, il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 12.