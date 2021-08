Da Punta Penna a Vasto Marina, una giornata da bagnini per i ragazzi della Fondazione Mileno

Una giornata da bagnini, quella vissuta oggi, giovedì 5 agosto, dai ragazzi con disabilità della Fondazione Padre Alberto Mileno dell'istituto di Gissi.

Nel corso della giornata, i giovani sono stati ospiti della locale Capitaneria di Porto in presenza del Comandante Francesca Perfido e dei suoi uomini e hanno poi fatto visita al porto di Punta Penna. Ultima tappa, il litorale di Vasto Marina dove, al Lido Fernando, in presenza degli uomini della Guardia Costiera, i maestri di salvamento SNS Fernando Sorgente e Ciro Sperinteo, hanno insegnato le regole per un bagno sicuro.

Presenti anche gli istruttori della Compagnia del Mare Lifeguard e i loro bagnini con i quali i ragazzi hanno interagito al fine di comprendere le tecniche di salvamento, invertendo anche i ruoli tra bagnino e pericolante, simulando le varie tecniche di salvataggio. I ragazzi hanno anche avuto modo di provare le nuove tecniche con la tavola sup rescue.

La compagnia del Mare Lifeguard, in onore della loro partecipazione ha omaggiato tutti i presenti della maglietta blu di rappresentanza promuovendoli nuovi aiuto Bagnino.