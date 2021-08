Da Corvino i gioielli "I Love Abruzzo" che raccontano un territorio

Gioielli che raccontano una terra, che parlano dei suoi luoghi, dei suoi personaggi celebri e delle sue tradizioni, che fissano in un oggetto prezioso i valori di appartenenza. Tutto questo è racchiuso nel gioiello I Love Abruzzo, un bracciale che si arricchisce, passo dopo passo, con i ciondoli in argento e in argento brunito che ognuno può scegliere per tenere sempre con sé un po’ di questa terra incastonata tra il mare e la montagna. Dallo scorso anno Corvino Gioielli, in piazza Rossetti a Vasto, è rivenditore ufficiale del marchio abruzzese.

“La nostra gioielleria - raccontano Giovanni e Marco Corvino - da sempre vive questo stretto legame con la città”. La riproduzione in argento del monumento alla Bagnante, realizzata dalla gioielleria Corvino ormai da decenni, è un simbolo donato a tantissime personalità arrivate a Vasto e scelto dai turisti per portare a casa un pezzetto di questa terra. Ora questo legame tra preziosi e territorio si rinsalda con i gioielli I Love Abruzzo. Il bracciale in argento può essere arricchito con i tanti ciondoli realizzati dal maestro orafo Montaldi di Avezzano. Ci sono i classici simboli abruzzesi, come il Rosone di Collemaggio, la Presentosa, l’orso marsicano, i trabocchi e Gabriele D’Annunzio. In stretta collaborazione con la gioielleria Corvino, sono nate due diverse versioni della Bagnante, e novità di quest’anno, il portale della Chiesa di San Pietro. Uno dei simboli della città di Vasto è divenuto anche un originale portachiavi.

E poi, in esclusiva per la gioielleria vastese, sono stati realizzati orecchini e collana con un affascinante ciondolo con il monumento alla Bagnante. “Vi invitiamo nella gioielleria di piazza Rossetti per scoprire il bracciale che vi farà portare sempre con voi questa terra straordinaria. Scegliete i vostri simboli preferiti per comporre un gioiello da ricordare. Porta Vasto con te!”.

Per tutte le novità segui Corvino Gioielli e gli hashtag #iloveabruzzo #portavastoconte

Corvino Gioielli

piazza Rossetti, 34

www.corvinogioielli.it

Segui su facebook - CLICCA QUI

Segui su instagram - CLICCA QUI