A San Salvo vanno in scena "le donne di Dante" nell’evento dedicato al Sommo Poeta

Il 2021 è, senza dubbio, "l'anno di Dante Alighieri", come dimostrano i numerosi eventi dedicati al Sommo Poeta in occasione dei settecento anni dalla sua morte. Ultimo in ordine di tempo è l'omaggio del Comune di San Salvo, con lo spettacolo "Le meravigliose donne di Dante", in programma giovedì 5 agosto alle ore 21 con ingresso gratuito in piazza San Vitale.

"È uno degli appuntamenti che fanno parte del calendario di iniziative - commenta il sindaco Tiziana Magnacca - che la nostra amministrazione comunale ha previsto per l'anno dantesco per promuovere anche a San Salvo, in particolare tra i giovani, il valore universale della poesia di Dante da sempre un elemento fondativo dell'identità culturale italiana e della sua affermazione nel mondo".

Sul palco naturale di piazza San Vitale si esibiranno Francesca Ventura e Giacomo Moscato con le coreografie e le danze di Luca Scognamiglio, accompagnati dalla musica dei Pink Floyd e dalle immagini di William Blake che daranno corpo ai personaggi creando una sinfonia di parole emozionanti e coinvolgenti.

"Lo spettacolo in programma domani sera consentirà di presentare e far conoscere – spiega l'assessore alla Cultura, Maria Travaglini – le donne di Dante come Beatrice, Francesca da Rimini, Pia de’ Tolomei e Matelda, donne audaci e coraggiose, tradite e offese, che emergono dalle pagine immortali della Divina Commedia nell'immensa varietà e bellezza dell'universo femminile".