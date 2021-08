Ufficiale la data delle elezioni amministrative 2021: 3 e 4 ottobre

Ufficiale il decreto del Viminale che fissa al 3 e 4 ottobre le elezioni amministrative 2021. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha adottato il decreto ieri sera.

12.015.276 elettori in Italia saranno chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli comunali domenica 3 e lunedì 4 ottobre; l'eventuale turno di ballottaggio ci sarà domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Si tratta di un anticipo rispetto al 10 e 11 ottobre che, fino a qualche tempo fa, era considerata la data più probabile; resta quindi un mese per la composizione delle liste.

1.162 i Comuni coinvolti, tra i quali 18 capoluoghi di provincia (tra i quali Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli).