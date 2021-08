Rischio incendi, Magnacca: "Inaspriremo sanzioni per chi non pulisce i terreni privati"

Non solo l'ordinanza contro gli ombrelloni selvaggi, il sindaco sansalvese Tiziana Magnacca, dopo la domenica infernale vissuta dall'Abruzzo, invita a rispettare anche le disposizioni sulla pulizia dei terreni privati.

"L’emergenza incendi che ha caratterizzato in questi ultimi giorni in particolare la costa abruzzese – dice Magnacca – impone da parte di tutti prudenza e il rispetto delle ordinanze e regolamenti comunali che predispongono la pulizia dei terreni invasi dalla vegetazione. Invito i cittadini a ottemperare le disposizioni regolamentari del Comune che prevede per i proprietari dei terreni o di un orto di dover procedere alla pulizia dei terreni durante tutto l’anno, ma in particolare durante la stagione estiva perché oltre a causare problemi di igiene l’incuria può causare incendi".

A richiamare i sindaci sull'importanza del rispetto di tali ordinanze è stato anche il prefetto di Chieti, Armando Forgione.

"Provvederemo a inasprire le sanzioni verso coloro che non si atterranno al regolamento – conclude il primo cittadino – anche perché attraverso questa forma di dissuasione cresca tra i cittadini l’impegno a mantenere puliti i terreni di proprietà nella consapevolezza del rischio incendi se non effettuati gli interventi di pulizia".