Fiamme tra Cupello e San Salvo, strada provinciale chiusa

Ore 22,20 - Sul posto stanno operando la Protezione civile di Vasto e l'Arcobaleno di San Salvo. Presenti anche i volontari di Cupello.

Ore 21,15 - Un incendio è scoppiato stasera in contrada Strampanato a Cupello. Si tratta di una zona tra i territori di Cupello, San Salvo e Vasto (Piana di Marco). L'allarme è scattato dopo le 21. Sul posto si trovano i vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto, quelli di Gissi sono in arrivo.

Un anziano che abita da solo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 per via del fumo che ha invaso l'abitazione dell'uomo.

Le fiamme lambiscono la carreggiata, perciò i carabinieri hanno chiuso al traffico la provinciale 152, che collega Cupello e San Salvo. Sul posto anche la sindaca di Cupello, Graziana Di Florio.

In aggiornamento