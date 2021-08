"Via Cardone pericolosa, il Comune si è dimenticato di questa zona"

La popolazione cresce, ma i problemi sono sempre gli stessi. Sono questioni di sicurezza stradale, quelle che pone Giuseppe Reale, residente di via Cardone, in contrada Sant'Antonio Abate, a Vasto.

Il nostro lettore vuole sollevare i disagi vissuti non solo dagli abitanti della parte alta della città, ma anche da quelli della periferia ovest, perché le stesse difficoltà vengono vissute giornalmente da coloro che abitano lungo la strada provinciale San Lorenzo: "Come è noto a tutti, sono due strade particolarmente pericolose, specie per i pedoni che rischiano tutti i giorni di essere investiti perché non esistono marciapiedi, né dissuasori di velocità e perché, se si deve attraversare, non si sa da dove farlo. In particolare, parlo del tratto di via Cardone immediatamente successivo al cavalcavia, dove c'è l'incrocio per San Salvo che è stato teatro di diversi incidenti. A chiedere sicurezza non sono solo io, ma tutti i residenti della zona che, quando fanno la spesa a piedi portando il proprio figlio o l'amico a quattro zampe a fare una passeggiata, rischiano di essere investiti".

Nel 2019 Zonalocale aveva intervistato alcuni residenti [LEGGI]. Ora "il sindaco (già interpellato) e i suoi collaboratori - protesta Reale - si sono disinteressati a una periferia così popolata".