Tamponamento sulla Statale 16 a Vasto, auto si ribalta, un ferito

Un ferito lieve in un tamponamento avvenuto in serata sulla Statale 16 in territorio di Vasto.

L'incidente è avvenuto all'altezza del trabocco "Cungarelle". Una delle auto dopo l'urto si è ribaltata. Il ferito è il conducente di quest'ultimo veicolo che è uscito autonomamente dal mezzo incidentato.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i vigili del fuoco di Vasto.