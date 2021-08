"Per la sicurezza sanitaria installare tornelli all’ingresso dell’ospedale di Vasto"

Installare dei tornelli all'ingresso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Lo chiede da mesi Antonio Prospero, ex assessore regionale e sindaco di Vasto tra gli anni Ottanta e i primi anni Novanta.

"La questione - dice a Zonalocale - riguarda la sicurezza sanitaria delle persone che ogni giorno si recano in ospedale. Al San Pio da Pietrelcina non ci sono percorsi d'ingresso dei visitatori separati da quelli di uscita, di conseguenza le persone si scontrano. Questo può costituire un problema, vista la pandemia ancora in corso. Un problema che si può risolvere in modo semplice: sarebbe sufficiente installare dei tornelli come quelli che si usano negli stadi. Una richiesta che ho avanzato all'ufficio manutenzioni della Asl. A distanza di mesi, mi è stato risposto che non è ancora arrivato il via libera a questa soluzione. Si spendono milioni di euro - commenta Prospero - e poi ci si ferma di fronte a interventi che si potrebbero attuare in tempi ragionevoli e con pochi soldi".