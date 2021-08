World Tour 1star, a Lubiana medaglia di bronzo per Scampoli e Bianchin

Ancora un podio internazionale per Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. Le due azzurre del beach volley hanno conquistato la medaglia di bronzo nel torneo 1star che si è concluso ieri a Lubiana. In Slovenia la vastese e la trevigiana sono partite subito forte, superando con due successi il girone e qualificandosi direttamente per i quarti di finale. In questa fase hanno battuto 2-0 (25-23/21-17) le austriache Fredl- Fepper, avversarie già regolate dalle due italiane nel vittorioso torneo di Sofia [LEGGI].

Nella semifinale è arrivata l'unica sconfitta della coppia azzurra, che ha dovuto cedere il passo alla coppia del Belgio E. van Driel - M. Van Driel che si è imposta per 2-0 (21-17/21-17). Scampoli e Bianchin si sono riscattate vincendo contro l'altra coppia del Beglio, Cools-Van De Vonder, superate 2-0 (21-18/21-19). Terzo gradino del podio a Lubiana, alle spalle delle belghe (seconde) che le avevano battute in semifinale e delle vincitrici, le ceche Williams- Stochlow.

Se luglio era stato un mese ricco di soddisfazioni per le beachers azzurre, con tre successi tra Italia ed estero, anche agosto si apre con una brillante affermazione che lascia presagire solo cose buone.