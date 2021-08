Tour elettorale della ministra Stefani mercoledì a Montesilvano, Francavilla, Lanciano e Vasto

Quattro tappe elettorali in Abruzzo per la ministra della Disabilità, Erika Stefani. Dopodomani, mercoledì 4 agosto, l'esponente della Lega terrà una serie di incontri pubblici a Montesilvano, Francavilla al Mare, Lanciano e Pollutri (dove incontrerà il candidato del centrodestra a sindaco di Vasto, Guido Giuangiacomo) insieme al segretario regionale del Carroccio, Luigi D'Eramo.

Prima tappa a Montesilvano dove, alle 10.30, la ministra visiterà la spiaggia accessibile “Mare senza barriere”.

Alle 12.30 trasferimento a Francavilla, in contrada Alento, dove Erika Stefani sarà a disposizione della stampa durante la visita alla sede del candidato sindaco Roberto Angelucci.



Nel pomeriggio, alle 16, a Lanciano inaugurerà la sede della Lega in corso Trento e Trieste 100, a seguire sarà in Piazza Plebiscito nella Sala di Conversazione, dove incontrerà la stampa e gli operatori a tutela delle persone con disabilità.

Alle 18.30 ultima tappa: nella cascina del Bosco di don Venanzio a Pollutri, Stefani incontrerà il candidato sindaco di Vasto, Guido Giangiacomo, e gli

operatori a tutela delle persone con disabilità.